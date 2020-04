Notbetrieb in Berner Messehalle – Mit diesen sechs Neuerungen wird das Krisen-Parlament auffallen Anfang Mai tagt das Bundesparlament in den Messehallen am Berner Stadtrand. Die ausserordentliche Session wird bemerkenswert – nicht nur, weil das Parlament das Corona-Notrecht des Bundes überprüft. Fabian Fellmann

In dieser Messehalle am Stadtrand von Bern wird der Nationalrat ab dem 4. Mai tagen, weil die Abstandsregeln zur Corona-Prävention im Bundeshaus nicht eingehalten werden können. Bild: Urs Lindt (freshfocus)

Zu eng ist es im Bundeshaus in Zeiten von Corona: Am 15. März haben die Büros von National- und Ständerat die Frühlingssession abgebrochen. Nun wollen die Räte ab dem 4. Mai wieder tagen, um das Corona-Notrecht des Bundesrats zu diskutieren. Dafür ziehen sie vorübergehend in die deutlich grösseren Räumlichkeiten der Messehallen von Bernexpo, wo für jedes Parlamentsmitglied 4 Quadratmeter reserviert sind, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Der 46-köpfige Ständerat wird in einem Kongressraum im Dachgeschoss tagen, der 200-köpfige Nationalrat in einer der grossen Messehallen. Bisher sind Zusatzkosten von rund 1,5 Millionen Franken aufgelaufen. Es ist erst das vierte Mal, dass die Räte ausserhalb des Bundeshauses tagen. Die anderen Sessionen wurden aber nur wegen Renovationsarbeiten verlegt, nach Genf (1993), Lugano (2001) und Flims (2006).