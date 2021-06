Verschuldung droht – Mit diesen Massnahmen will Münchenstein Millionen sparen Münchensteins Finanzlage ist schlecht. Nun will die Gemeinde mit einem massiven Sparprogramm auffahren. Tobias Gfeller

Die Gemeinde Münchenstein schraubt an den Ausgaben. Foto: Tobias Bolzern

Münchenstein schrieb im vergangenen Jahr bei Ausgaben von 62,5 Millionen Franken einen Verlust von 3,4 Millionen Franken. Budgetiert war die Hälfte – 1,7 Millionen Franken. Operativ resultierte sogar ein Minus von 6,8 Millionen Franken.

Sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmenseite lief das vergangene Jahr schlechter als geplant. Diesen Aufwandsüberschuss künftig wieder ausgeglichen zu gestalten, gleiche einer Herkulesaufgabe, warnte Gemeinderat und Finanzchef Andreas Knörzer (GLP) in der Vorstellung der Jahresrechnung 2020. Zwar halten sich Schulden und Eigenkapital noch die Waage, und pro Einwohnerin und Einwohner ist ein Nettovermögen vorhanden, doch geht es so weiter wie in den letzten Jahren, und davon geht der Gemeinderat aus, werden die Schulden das Eigenkapital schon bald übertreffen.