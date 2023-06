Neue türkische Regierung – Mit diesen Männern will Erdogan zeigen, dass nicht alles weitergeht wie bisher Recep Tayyip Erdogan hat Männer abgesetzt, die gerade noch mächtig waren. Aussenminister wird sein Geheimdienstchef. Eine besonders schwere Aufgabe wartet auf den neuen Finanzminister. Einzige Frau im Kabinett ist die Familienministerin. Raphael Geiger aus Istanbul

Recep Tayyip Erdogan geht mit neuem Team in die nächsten fünf Jahre. In einem ist er sich treu geblieben: Macht ist Männersache. Foto: Ali Unal (Keystone)

Recep Tayyip Erdogan hat nichts gegen Symbolpolitik, im Gegenteil. Insofern wird er sich etwas dabei gedacht haben, das neue Kabinett am Samstagabend nicht in seinem Präsidentenpalast vorzustellen, sondern in der alten Villa von Staatsgründer Atatürk. Dort haben alle türkischen Präsidenten vor Erdogan residiert. Das Gebäude steht für das, was Erdogan sonst immer die «alte Türkei» nennt.