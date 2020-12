Bier in Aesch, Rezepte beim FCB – Mit diesen Geschenken unterstützen Sie den Basler Sport Sie sind noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Die BaZ hat die Shops der regionalen Clubs durchforstet und präsentiert Ideen, mit denen Sie den Basler Sport nach dem schwierigen Corona-Jahr unterstützen können. Fabian Löw , Luc Durisch

Bier trinken mit Sm’Aesch und einpacken mit Traktor

Eigentlich wollte Sm’Aesch sein Bier «Time Out» an Heimspielen verkaufen, nun wird es nach Hause geliefert. Foto: Sm’Aesch-Pfeffingen

Es sind ja wirklich keine einfachen Zeiten für Sportfans. Zu den Spielen der Lieblingsclubs sind keine Zuschauer zugelassen, und die Restaurants und Beizen, wo man den Frust über die geschlossenen Stadien und Hallen vergessen könnte, sind ebenfalls zu. Für ihre leidgeplagten Anhänger haben die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen das optimale Weihnachtsgeschenk kreiert: Der Club bietet einen Bier-Lieferservice. Online können Sie das Hopfengetränk bestellen und direkt an die Adresse des gelangweilten Fans schicken lassen. Absolut Corona-konform. Geliefert wird nicht irgendein 08/15-Bier, sondern Time Out, eine Kreation der Sm’Aesch-Spielerinnen. Gemeinsam mit der Brauerei zur grünen Amsel in Riehen haben die Baselbieterinnen ein eigenes Bier produziert. 1500 Flaschen wurden gefüllt und sollten an den Heimspielen verkauft werden. Das hat Corona nun vorerst verhindert, und so soll das Bier nun eben via Lieferservice den Weg in den Mund der Aescher Fans finden.