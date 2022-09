Life & Style: Schau mir in die Augen – Mit diesen fünf Tipps werden Ihre Wimpern schön lang Routine, Technik und spezielle Produkte – unsere Autorin verrät, was sich bei ihr über die Jahre bewährt hat. Katrin Roth

Mit der richtigen Pflege brechen die Wimpern weniger schnell ab. Foto: EyeEm (Getty Images)

Mag sein, dass es gewissen Frauen durchaus ernst ist mit der Aussage «die Grösse spielt keine Rolle». «Länge» und «Volumen» stehen aber bei den meisten ganz weit oben auf der Wunschliste an die berühmte Fee – oft in Kombination mit «leichtem Schwung nach oben». Die Rede ist – was dachten Sie denn? – von den Wimpern, die in Form von Kunstwimpern bis zu den Brauen reichen können, wie ich während unserer Ferien in den USA mehrfach beobachten konnte. Warum sich jemand derart viele Haare an die Augen montiert, ist mir dabei bis heute ein Rätsel, dem ich in Ermangelung eines persönlichen Interesses aber nicht weiter auf den Grund gegangen bin.