«Reise nach Maine» – Mit der Mutter in die Ferien? Schwierig. Wie würden Sie es denn halten? Würden Sie gern allein mit der Mutter zwei Wochen herumreisen? In Matthias Nawrats neuem Roman steht diese Konstellation im Mittelpunkt der Geschichte. Markus Wüest

Eine Wandererin auf dem Mount Battie. Unter ihr Camden, Maine. Foto: Robert F. Bukaty/Keystone

Was Sache ist, erfährt der Schriftsteller erst am Flughafen in Frankfurt, kurz vor dem Abflug: Er wird seine Mutter satte zwei Wochen an der Backe haben und nicht bloss eine, wie eigentlich abgemacht war. Denn sie sieht es nun plötzlich als unpassend an, in der zweiten Woche nach Texas zu fliegen und dort Zeit mit ihrem Ex-Studienkollegen zu verbringen, da sie fürchtet, dessen Frau könnte eifersüchtig werden.

Der Schriftsteller aber hatte sich auf ein paar Tage in New York mit seiner Mutter eingestellt und sich gefreut, nachher solo im Mietauto in Richtung Norden zu fahren. Eine Wahl hat er jedoch nicht. Er kann ja seine Mutter nicht einfach so in New York sitzen lassen.