Privatkonzert im Wohnzimmer – Mit der Musik-Spitex gegen die Einsamkeit Musik-Spitex heisst das Projekt, das es von der Spitex betreuten Menschen ermöglicht, in den Genuss eines einmaligen Konzerterlebnisses zu kommen. Theresa Knothe

Musik soll den Spitex-betreuten Menschen die Einsamkeit erträglicher machen. Cellistin Mara Miribung bei einem Stubenkonzert in Binningen. Foto: Dominik Plüss

Auf dem farbenfrohen Perserteppich im Wohnzimmer einer Binninger Wohnung steht ein aufgeklappter Laptop. Er ersetzt für einmal den Dirigenten. Auf einem Holzstuhl davor sitzt die Berufsmusikerin Mara Miribung, das Cello vor sich und bereit loszulegen. Ihr gegenüber hat Spitex-Kundin Rosa Beugger auf einem beigen Sofa Platz genommen. Es ist ihr Wohnzimmer, in dem gleich ein 20-minütiges Privatkonzert stattfinden wird.

Musik-Spitex heisst das Projekt, das es von der Spitex betreuten Menschen ermöglicht, in den Genuss eines einmaligen Konzerterlebnisses zu kommen. Zu einem Gratiskonzert in den eigenen vier Wänden. Die Idee dazu kam Mirjam Toews, Musikerin und Mitgründerin des Vereins Cassiopeia, der sich für innovative Musikprojekte, wie die Musik-Spitex, einsetzt, im vergangenen Jahr zur Weihnachtszeit. «Im Rahmen meiner Tätigkeit als Geschäftsleiterin einer Konzertreihe erhielten wir damals eine Spende von einer Spitex», erzählt sie. «Als Dank für die Zuwendung wollte ich eine CD mit unserer Musik an die Spitex schicken. Doch dann kam mir der Gedanke, dass die Menschen, die betreut werden, überhaupt nichts von dieser CD haben werden.»