Ausschenken – Mit der Augenfarbe des Rebhuhns Dieser Œil-de-Perdrix ist kein Wein, sondern ein Champagner. Chandra Kurt

Der Champagner mit dem Weinnamen.

Unter einem Œil-de-Perdrix kennen wir in der Schweiz bekanntlich nicht einen Champagner, sondern einen Wein – einen stillen Rosé aus Pinot noir. Meist ist auf dem Etikett der Œil-de-Perdrix-Weine auch ein Rebhuhn zu sehen, da ihre Farbe an die Augenfarbe eines sterbenden Rebhuhns erinnern soll. Wie dem auch sei: Da der Name nicht geschützt ist, darf er auch für andere Weine benutzt werden. So etwa bei diesem Champagner, dem Champagne Langlet, Œil-de-Perdrix, Premier Cru.