Gigantisches Veloprojekt – Mit den Pedalen gemalt Der Lenker ist bei Paris, der Sattel in Belgien: Ein Paar hat per Navigationssystem ein Velo auf die Europakarte gemalt. Eine riesige Sache. Aber warum? Titus Arnu

7237 Kilometer abgefahren: Velo, vom GPS gezeichnet. Foto: @bicycleswillsavetheworld (Instagram)

Es ist gar nicht so einfach, ein Fahrrad korrekt darzustellen. Eine Studie der University of Liverpool hat gezeigt, dass nur wenige Testpersonen in der Lage waren, ein Fahrrad aus der Erinnerung heraus richtig zu zeichnen. Die Forscher berichten, dass viele Leute grobe Fehler machten und zum Beispiel glaubten, die Fahrradkette sei sowohl mit dem Vorder- als auch mit dem Hinterrad verbunden.

Daniel Rayneau-Kirkhope und Arianna Casiraghi haben sich diesem speziellen Problem auf grossformatige Weise genähert. Sie sind mit Velos auf einer zuvor präzise ausgetüftelten Route quer durch Europa gefahren, insgesamt 7237 Kilometer. Der Brite und die Italienerin gaben ihre Jobs auf, um die Radtour durch sieben Länder absolvieren zu können, insgesamt vier Monate lang.

Daniel Rayneau-Kirkhope und Arianna Casiraghi. Foto: @bicycleswillsavetheworld (Instagram)

Sie zeichneten die gefahrene Strecke per GPS-Tracking auf, und dabei kam das ziemlich gelungene Bild eines Velos heraus. Der Hinterreifen steht dabei auf dem Alpenbogen, der Vorderreifen in Südwestfrankreich, der Lenker ist bei Paris, der Sattel in Belgien.

Die Reise hat ihnen drei Weltrekorde eingebracht: die grösste GPS-Zeichnung, das grösste Bild, das nur mit dem Fahrrad gezeichnet wurde, und das grösste Velo, das jemals gezeichnet wurde. Schön, aber man fragt sich trotzdem, ob die beiden ein Rad ab haben.

Man spricht viel von den Vorzügen von Elektroautos – und wenig über die CO₂-Vermeidung dank Velos.

So viel Aufwand, um ein gigantisches Fahrrad zu skizzieren, das niemand in echt sieht, auch nicht aus dem Weltall? Die Radmaler verstehen ihre Aktion als umweltpolitisches Signal: «Wenn die Leute das Bild sehen, wollen wir ihnen sagen: Bitte denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich irgendwo ein Fahrrad haben, und es wäre schön, wenn Sie es für kurze Strecken öfter benutzen könnten als das Auto.» Und das ist wirklich ein guter Radschlag, wie auch eine neue Studie aus dem veloverrückten Dänemark zeigt.

Demnach könnte jeder Mensch durch tägliches Velofahren dazu beitragen, den weltweiten Kohlendioxidausstoss um bis zu 700 Millionen Tonnen pro Jahr zu senken. Laut Hauptautor Gang Liu, Professor für grüne Technologien an der Süddänischen Universität, spreche man viel von den Vorzügen von Elektroautos und zu wenig über die CO₂-Vermeidung dank Velos – sofern man sie nicht nur als Freizeitgefährt nutze.

«Wenn die Leute das Bild sehen, wollen wir ihnen sagen: Bitte denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich irgendwo ein Fahrrad haben.» Foto: @bicycleswillsavetheworld (Instagram)

Fehler gefunden?Jetzt melden.