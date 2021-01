Wettbewerbsverzerrung – Mit den Bundesbehörden in der Wolle Sämtliche kleinen Wollenläden in der Schweiz müssen während des Corona-Lockdowns dicht machen. Die Grossverteiler verkaufen die Ware ungeniert weiter. Das bringt die kleinen Woll-Fachgeschäfte in Rage. Daniel Wahl

Unerlaubter Wolleverkauf im Coop-Baumarkt von Oberwil, aufgenommen am Mittwoch. Foto: Daniel Wahl

Zwirn und Zwist: Bei Verbandssekretärin von Wolle Schweiz und Textil Schweiz, Sabine Völlmin in Diegten, laufen die Informationskanäle derzeit heiss. Von überall in der Schweiz erhält sie Bilder zu frei zugänglichen Regalen in Baumärkten und Abteilungen von Grossverteilern, wo ungeniert Wolle verkauft wird. Die kleinen, von diesem Produkt abhängigen Woll-Lädeli mussten aber landesweit schliessen, nachdem der Bundesrat die Corona-Massnahmen am Montag, 18. Januar, verschärft hatte. «Das ist absolut wettbewerbsverzerrend», sagt Sabine Völlmin.

Blumen gehören offenbar zum Produkt des täglichen Bedarfs. Wolle und Garne nicht. Als Völlmin beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Rechtsungleichheit reklamierte, wurde sie mit einer anonymisierten Standard-Antwort abgespiesen: «Der Bundesrat hat nach Konsultation der Kantone die nationalen Massnahmen noch einmal verstärkt. Ziel ist es, die Zahl der Kontakte stark zu reduzieren.» Es folgen Sätze, die für Verständnis der Massnahmen werben, aber nicht auf das Problem der Ungleichbehandlung eingehen.