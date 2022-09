Verliert zu Hause an Unterstützung: Präsident Wladimir Putin bei seiner im Staatsfernsehen übertragenen Rede. (30. September 2022) Foto: Gavriil Grigorov (AFP)

Es tönt nach mehr als sieben Monaten heftiger Kämpfe wie eine zweite Kriegserklärung an die Ukraine: Russland hat in einer glitzernden Selbstinszenierung erneut eine völkerrechtswidrige Annexion von ukrainischem Territorium verkündet. Die Menschen in den vier ukrainischen Regionen, die Russland angeblich «retten» will, werden mehr leiden denn je – eine düstere Vorahnung gab der massive Raketenbeschuss auf Saporischschja kurz vor den Feiern in Moskau, bei dem über 20 Menschen getötet wurden. Denn Putin kontrolliert die annektierten Gebiete noch gar nicht ganz. Deshalb wird er versuchen, den Krieg auszuweiten, obwohl die Ukraine noch immer auf dem Vormarsch ist. Kiew tut die rechtswidrigen Annexionen als «Farce» und «Freakshow» ab. Die Weltgemeinschaft denkt nicht daran, den Landraub anzuerkennen – nicht mal Putins ehemals gute Freunde in Zentralasien. Neue westliche Sanktionen sind Moskau sicher.