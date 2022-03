Mountainbike-Saisonstart – Mit dem Velo durch den Tessiner Frühling Fünf Etappen von der Leventina zum Luganersee: Der Südkanton ist ein hervorragendes Revier für Mountainbiker – mit anspruchsvollen Trails, aber auch Bergbahnen, die helfen, Höhenmeter zu gewinnen. Peter Hummel

Himmel und Hölle: Piora – Passo del Sole – Olivone

Einroll-Passage am Ritóm-Stausee. Foto: Peter Hummel

Weil wir das Tessin von oben nach unten aufrollen wollen, führt uns die erste Etappe gleich über das Dach unserer Tourenwoche.

Damit uns zum Auftakt die Höhenmeter nicht überfordern, nehmen wir in Piotta die Standseilbahn bis Piora. Die wegen ihrer Steilheit berüchtigte Bahn hilft, das Tagespensum auf 600 Höhenmeter zu reduzieren.

Nach dem Einrollen entlang des Ritóm-Stausees erreichen wir eine nächste Geländestufe mit Alpe Piora und Lago Cadagno. Dieser See ist unter Wissenschaftlern weltberühmt, weil ihm die Durchmischung des Oberflächenwassers fehlt. Die mittlere Schicht ist aufgrund eines besonderen Schwefelbakteriums rosarot.

Biker mögen sich mehr für kulinarische Spezialitäten interessieren: Rapelli trocknet hier edle Schinken, und in einer modernen Käserei werden die begehrten Piora-Käse hergestellt. Wir radeln ein paar Meter weiter bis zur Capanna Cadagno, wo es die besten Gnocchi weit und breit gibt.

Auf einem E-Bike verbringt man den anspruchsvollen Anstieg zum Passo del Sole grösstenteils im Sattel. Als wir später ins Valle Santa Maria abbiegen, folgt ein Wechselbad der Gefühle: Nach attraktiven Singletrails warten lauschige Feld- oder Wiesenwege und total verblockte Schluchtabschnitte – Himmel und Hölle in kurzer Folge.

Gottardo Bike (Etappe 2), 28 km, Route 65 im Mountainbikeland von Schweizmobil.

Anreise mit Treno Gottardo Infos einblenden Bike. Die beschriebenen Touren sind mit einem normalen Mountainbike zwar grösstenteils fahrbar, die Touren bieten aber Abschnitte, die mit einem E-Bike wesentlich effizienter zu bewältigen sind. Im Tessin gibt es 50 Ladestationen, auch auf Berghütten. Biketransport. Zur Anreise empfiehlt sich der Treno Gottardo ab Zürich, der Bikes ohne Reservation befördert und in Ambrì-Piotta hält. Die erwähnten Seilbahnen transportieren Velos ohne Anmeldung; sie ermöglichen einen Höhengewinn von 800 bis 1100 Metern. Die meisten Busse nehmen Bikes mit, falls Platz vorhanden ist. Gepäcktransport. Damit man sich mit einem leichten Tagesrucksack unbeschwerter bewegen kann, empfiehlt sich der Gepäcktransport von Eurotrek (40 Fr. pro Person und Etappe); eurotrek.ch. Unterkunft. 30 «Bike friendly»- Unterkünfte mit entsprechender Infrastruktur; bike-shuttle-ticino.ch. Verpflegung unterwegs. Die Saison hat noch nicht in allen angegebenen Lokalen begonnen. Infos auf den Websites. Touren. schweizmobil.ch, bike-port.ch, ticinofreeride.ch. Den detailliertesten Tourenführer gibt Lugano Region heraus. Allgemeine Infos: ticino.ch, bergstrom.bike.

Singletrails und Grotti: Rundtour ab Dagro im Valle Malvaglia

Aussicht von der Valle Malvaglia Richtung Biasca. Foto: Peter Hummel

Das Bleniotal bietet mehrere Bikerouten, doch wir wählen das weitgehend unbekannte Seitental Valle Malvaglia.

Mit der Gondelbahn lassen wir uns nach Dagro hieven. In diesem abschüssigen Tal stehen einige der ältesten Tessiner Siedlungen, die Ville. Nach dem Hinweg über Asphalt- und Schottersträsschen ist ab dem Wendepunkt auf gut 1800 Metern über Meer pures Bikeerlebnis auf Singletrails geboten: zuerst leicht abfallend über Alppfade, vorbei an kleinen Wasserfällen, dann technisch anspruchsvoller durch den Wald. Zur Krönung noch eine kurze Abfahrt zur Seilbahn mit grossartigem Ausblick.

Nach der Talfahrt locken urige Grotti, wie sie sich auf den nächsten Etappen nicht mehr finden lassen. Die Tipps: in Ludiano das Grotto Milani mit dem Tisch im Baum oder das Grotto Sprüch unter einem Felsvorsprung – oder nach sieben Kilometern Weiterfahrt durch die lauschige Flusslandschaft des Brenno zur Via ai Grotti in Biasca, wo man die Qual der Wahl hat.

Valle Malvaglia Bike, 18 km, Route 389, plus 8 km bis Biasca, Route 65.

Das schönste Panorama: Cardada – Cimetta – Muralto

Panoramablick von der Cimetta auf den Lago Maggiore. Foto: Peter Hummel

Auch bei der dritten Etappe lassen sich per Seilbahn viele Höhenmeter abkürzen: Zuerst führt das nostalgische Funi von Locarno zur Madonna del Sasso und dann die Luftseilbahn nach Cardada.

Dafür nehmen wir noch die 200 nicht kartierten Gipfelmeter auf die Cimetta in Angriff, um das eindrücklichste Panorama der ganzen Tourenwoche zu geniessen.

Nach dem Stallone folgt das Eingangstor zur knapp fünf Kilometer langen Abfahrt nach Resa. Im Tessin geniesst sie Kultstatus, sie ist der erste speziell hergerichtete Trail. Die vielen Serpentinen ins Val Resa sind technisch anspruchsvoll; schotterartige Abschnitte im oberen Teil schmälern den Flow teilweise.

Cardada Bike, 17 km, Route 397.

Klassische Königsetappe: Cimadera – San Lucio – Gola di Lago – Tesserete

Auf dem Passo di San Lucio mit Kapelle und Rifugio. Foto: Peter Hummel

Am vierten Tag sind wir bereit für die Königsetappe.

Wir verschieben uns ins Luganese, das die meisten offiziellen Biketrails im Kanton zu bieten hat. Wir haben uns die Umrundung des Val Colla ausgesucht, ein Klassiker. Heute ist es mal keine Seilbahn, welche uns Höhe verschafft, dafür der Bus, der in Cimadera bis auf 1080 Meter über Meer fährt.

Nach dem Aufstieg in der Kühle des Waldes erreichen wir auf dem italienischen Panoramaweg den Passo San Lucio. Hier kann man wählen, ob man sich im Rifugio mit Pizzoccheri auf italienische Art oder in der Capanna nach Tessiner Rezept stärken will.

Die nun folgenden fünfeinhalb Kilometer bis zur Alpe Pietrarossa sind der längste Singletrail – punkto Aussicht ein Highlight, mit den vielen technischen Passagen aber kein Spaziergang. Ein Muss ist ein Zvieri-Halt in der Capanna Monte Bar. Die Ingredienzen: atemberaubende Aussicht, moderne Architektur und hausgemachter Kuchen.

Nach der nordisch anmutenden Hochmoorlandschaft von Gola di Lago noch ein überraschendes Schmankerl gegen Etappenende: kurz vor Condra der flowigste Singletrail der ganzen Tourenwoche.

Lugano Bike (Etappe 2) / Via dei Sapori, 34 km, Routen 66 / 397.

Botanik und Kulinarik: Pazallo (Morcote) – Carona – Paradiso

Im Parco botanico San Grato mit Blick auf Campione (rechts) und auf den Monte San Salvatore (ganz links). Foto: Peter Hummel

Zum Dessert der Tourenwoche erleben wir zwischen den südlichen Quartieren Luganos und der Alpe Vicania nochmals einige prägende Elemente der letzten Tage: prächtige Waldpfade und imposante Ausblicke, heute einfach mit weniger Höhenmetern.

Kurz vor dem Künstlerdorf Carona warten zusätzliche Attraktionen: der Parco botanico San Grato und – Vorfreude auf den Sommer! – ein pittoreskes Freibad.

Als Alternative zum offiziellen Rundkurs bietet sich nach einer gemütlichen Schifffahrt der Start in Morcote an, wo Botaniker im Parco Scherrer auf die Rechnung kommen und in Arbostora ein sanft ansteigender, perfekt fahrbarer Trail beginnt.

Auf keinen Fall auslassen sollte man einen Zmittaghalt in Alpe Vicania – kulinarischer Höhepunkt und Krönung der Tourenwoche.

Vicania Bike, 22 (20) km, Route 351.

Die Reise wurde unterstützt von Ticino Turismo, Eurotrek und Bergstrom.

