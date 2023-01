«Los emol» – der BaZ-Podcast – Am Vogel-Gryff bleiben Männer unter sich – und tratschen Zum traditionellen Kleinbasler Spektakel hat sich unser Podcast-Moderator René Häfliger mit dem Mikrofon unter die Leute gemischt. Hören Sie jetzt rein. Raphaela Portmann

Im Hintergrund hört man die Böllerschüsse, als René Häfliger die Zuhörerinnen und Zuhörer zur tagesaktuellen Sonderausgabe des BaZ-Podcasts begrüsst. Er ist, ausgerüstet mit einem Mikrofon, zwischen den drei Wappentieren, «Leu», «Wild Maa» und «Vogel Gryff», und den zahlreichen Zuschauern am wichtigsten Tag der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels unterwegs: «Der schönste Tag hier rechts vom Rhein, kann nur der Vogel-Gryff-Tag sein.»

Sein erstes Ziel war an diesem besonderen Tag das Restaurant Torstübli. Und damit die inoffizielle, private Feier Erik Julliards, welche seit über 20 Jahren stattfindet. Schon morgens um 8.30 Uhr kommen hier Freunde und Partner des Basel-Tattoo-Produzenten zusammen.

«Das gehört sich so am Vogel-Gryff. Man trifft sich früh zum Läberli-Essen. Das ist eine grosse Tradition», berichtet Julliard im Podcast. An diesem Tag bleiben die Männer übrigens unter sich – «aber auf eine positive Art», erklärt Julliard – und lästern über die Gender-Debatte und die Regierung.

Auch sie haben sich vors Mikrofon getraut: Der FDP-Grossrat Beat Braun-Gallacchi (links) und seine Frau Carlotta Braun-Gallacchi (rechts) sprechen mit unserem Moderator René Häfliger (Mitte). Foto: zvg

Eine Frau ist trotzdem dabei: Die Beizerin des Torstübli Lotti Weber verrät, der Vogel-Gryff sei für sie, noch vor der Fasnacht, der strengste Tag im Jahr. Und trotzdem freue sie sich auch nach 24 Jahren noch sehr auf den Anlass.

Und was hält der ebenfalls anwesende Regierungsrat Conradin Cramer von den Lästereien über seinen Berufsstand? Das und viel mehr hören Sie in der aktuellen Podcast-Folge von «Los emol».

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.