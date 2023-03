Sieg in der Verlängerung – Mit dem Messer am Hals fühlt der FCB sich weiterhin wohl Dank einem Amdouni-Tor in der Verlängerung gewinnt der FC Basel gegen St. Gallen mit 2:1 und steht im Cup-Halbfinal. Tilman Pauls

Basels Zeki Amdouni trifft in der Verlängerung zum 2:1 und besiegelt damit den Halbfinal-Einzug der Basler. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Fabian Frei stand in dieser Saison schon ziemlich oft vor irgendwelchen Kameras und Mikrofonen und musste nach einem Spiel erklären, warum der FC Basel gerade mal wieder ein Spiel verloren, einen Vorsprung noch verspielt oder die Leistung aus der vorhergehenden Partie nicht bestätigt hatte. Immer wieder musste Frei erklären, warum es nicht geklappt hat. In St. Gallen ist das anders.

Nach dem 2:1-Sieg gegen die St. Galler steht Frei mit einem Lächeln im Gesicht in den Gängen des Stadions. Er spricht über eine gute Mannschaftsleistung. Über die richtige Reaktion nach dem 0:1-Rückstand ganz früh im Spiel. Und er kann sogar etwas sagen, das er wirklich noch nicht allzu oft gesagt hat in den letzten Monaten. Nämlich, dass der FCB sich – zumindest für den Moment – auf einem guten Weg wähnen darf.

Er ist ja schon ein bisschen verwunderlich, dieser FC Basel. In der Super League ringt der Club seit Monaten um Konstanz, um Regelmässigkeit, um irgendwie noch in die Nähe des zweiten Tabellenplatzes zu kommen. Aber sobald die Basler die Liga verlassen und in einem der anderen Wettbewerbe antreten, gewinnen sie die entscheidenden Spiele verlässlich.

Der frühe Rückstand

Das fing ganz zu Beginn der Saison in den Qualifikationsspielen auf dem Weg in die Conference League an. Das ging in der europäischen Gruppenphase weiter. Auch in den bisherigen Spielen im Schweizer Cup war der FCB verlässlich. Und auch nach dem Viertelfinal gegen den FC St. Gallen muss man festhalten: Die Basler können – wie Alex Frei es vor einigen Wochen genannt hat – mit dem Messer am Hals umgehen.

Zwar geraten die Basler in St. Gallen früh in Rückstand. Und natürlich ist es Jordi Quintillà, der die Tradition fortführt, dass ehemalige Basler dem FCB in dieser Saison besonders gerne weh tun. In der 10. Minute kriegt Quintillà den Ball im Zentrum, sieht Christian Witzig, der zum Torschützen Jérémy Guillemenot rüberlegt. Ein früher Rückstand, der nichts daran ändert, dass die Basler das bessere Team sind.

Man kann dem FCB wenig vorwerfen. Er agiert mit einem 3-4-3 mit Michael Lang, Andy Pelmard und Riccardo Calafiori in der hintersten Reihe. Mit Hugo Novoa und Sergio Lopez auf den Aussenbahnen. Aber wie es eben auch Tradition ist, nutzt der FCB seine Chancen nicht oder er hat Pech. Wie beim Pfostenkopfball von Andi Zeqiri. Wie bei der riesigen Doppelchance von Michael Lang.

In der 58. Minute erzielt Andi Zeqiri den Ausgleich. Amdouni legt den Ball zurück ins Zentrum, dort steckt Frei den Ball auf Zeqiri durch, der aus wenigen Metern trifft. Es ist verdient – und auch danach haben die Basler Möglichkeiten, während die Gastgeber kaum noch gefährlich vor das Tor von Marwin Hitz kommen. Aber eben: Die Basler haben in dieser Saison genügend Spiele verloren, die sie eigentlich hätten gewinnen sollen.

Auswärtsspiel gegen Luzern

Dass es dieses Mal nicht so ist, liegt an Zeki Amdouni. In der Verlängerung steht er nach einem Schuss an die Latte von Riccardo Calafiori am richtigen Ort und schiesst das Tor, das die Basler in den Halbfinal bringt. Weil den St. Gallern auch in den letzten Minuten der Verlängerung kein Tor mehr gelingt, um das Elfmeterschiessen doch noch irgendwie zu erzwingen.

Die Basler sind in dieser Saison also weiterhin perfekt, wenn es darum geht, im entscheidenden Moment eine starke Leistung zu zeigen. Aber Fabian Frei hat in dieser Saison oft genug in der Mixed Zone gestanden, um zu wissen, dass mit dem Erfolg in St. Gallen noch gar nichts gewonnen ist. Bis zu einem möglichen Cup-Sieg ist der Weg noch weit. Und in der Liga könnte das Spiel gegen Luzern am Wochenende die Stimmung der Basler schon wieder in eine andere Richtung lenken.

Es wäre nicht das erste Mal. Aber die Basler werden darum bemüht sein, den Schwung aus dem Sieg gegen St. Gallen dieses Mal mitzunehmen.

