Start der Ski-Saison – Mit Corona-Speck wirds auf der Piste gefährlich In der Pandemie sind viele träger und schwerer geworden. Eine Suva-Kampagne soll verhindern, dass es auf den Pisten nun vermehrt zu Unfällen kommt. Fabienne Riklin

S ind die Wintersportlerinnen und Wintersportler auch fit genug, um über die frischen Pisten zu carven? Foto: BOM

Dieses Wochenende startet vielerorts die Skisaison. Etwa in der Weissen Arena, dem Gebiet Flims, Laax, Falera. An den oberen Hängen gab es dort in den vergangenen Tagen bis zu einem halben Meter Neuschnee. Den Leiter der Skipatrol, Giuliano Blatter, freuts: «Wir konnten die Pisten auf dem Gletscher gut präparieren.»

Doch sind die Wintersportlerinnen und Wintersportler auch fit genug, um über die frischen Pisten zu carven? Eineinhalb Jahre Pandemie haben nicht nur dazu geführt, dass die Bevölkerung schwerer geworden ist, im Schnitt etwa drei Kilogramm; die 45- bis 64-Jährigen haben gar sieben Kilogramm zugelegt. Auch bewegen sich viele zu wenig. Etwa 70 Prozent haben laut dem aktuellen «Covid-19 Social Monitor» der Universität Bern eine ungenügende physische Aktivität. Ein Höchstwert.