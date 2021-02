Streit um Hochhaus-Fassade – Mit chinesischer Hilfe gebaut: Der Claraturm Die Grossbank UBS hat Bauelemente für den neuen Claraturm im Reich der Mitte anfertigen lassen. Das trägt ihr nun harsche Kritik ein. Kurt Tschan

Quasi im Klicksystem. Gegenwärtig wird am Hauptgebäude des Claraturms die Fassade aus China montiert. Dominik Pluess

Die Erstvermietung ist angelaufen, ein jahrelanger Baustreit im Kleinbasel Geschichte. Der neue Claraturm soll nach dem Willen seiner Besitzer, der Grossbank UBS, eine neue Visitenkarte für Basel abgeben. 96 Meter hoch, bildet er nicht nur den Abschluss der Clarastrasse. Die Architekten von Morger Partner sprechen von einem Gegenstück zum Messebau, dem Kongresszentrum Swissôtel Le Plaza und dem Messeturm.

Die Fertigstellung wird aber nicht nur durch die Corona-Pandemie getrübt, sondern auch durch eine Kontroverse. Architektur Basel enthüllte dieser Tage, dass die Fassade in China gefertigt wurde. Das Kollektiv junger Basler Architektinnen und Architekten, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Architekturgeschehen in und um Basel zu dokumentieren, hatte die Information von Hubertus Adam, dem früheren Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums. «Die Fassaden-Fenster-Elemente werden in China produziert und vor Ort vollinstalliert versetzt», hatte dieser in einem Artikel über den Claraturm geschrieben.