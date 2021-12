Laufbahnberatung Viamia – Mit Bundesgeld gegen die Ausrangierung älterer Arbeitnehmer Das nationale Programm Viamia soll auch in den beiden Basel Altersarmut verhindern. Da es 2024 ausläuft, fordert der Basler Nationalrat Mustafa Atici (SP) vom Bund die unbegrenzte Verlängerung. Simon Erlanger

Das zeitlich beschränkte Projekt Viamia bietet eine Standortbestimmung und eine Beratung älterer Arbeitnehmer. Gerade in Zeiten der Pandemie stösst es auf Anklang und soll nun verlängert werden. Foto: zvg / BIZ Bottmingen

Schon vor den durch die Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen waren die früher so festgefügten Berufswelten in Bewegung geraten. Gerade im Alter von über 40 besteht in Zeiten des Dauerwandels und der Kostenoptimierung die Gefahr des Ausrangiertwerdens. Oft droht Altersarmut.

Dies verhindern will das nationale Programm Viamia, das auch in den beiden Basel als Pilotprojekt angeboten wird. Viamia richtet sich an alle erwerbstätigen Personen über 40 Jahre, die sich mit ihrer beruflichen Laufbahn auseinandersetzen wollen. Ziel ist eine Standortbestimmung samt Laufbahnberatung, um zu verhindern, dass ältere Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt fallen.