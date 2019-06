Mit Blütenblättern Köstlichkeiten verfeinern

Blüten – gesund und bekömmlich

Blütenblätter enthalten in verschiedenen Konzentration wertvolle Inhaltsstoffe, die in anderen Pflanzenteilen gar nicht vorkommen. Wie zum Beispiel ätherische Öle (Senföle), Mineralien, Vitamine, Saponine und Flavonoide. Wenn man sie isst, schmecken sie neutral, pfeffrig oder süsslich. Dank diesem Reichtum bieten sich viele Blüten auch für die Küche an, egal ob frisch, getrocknet, in Essig oder Alkohol eingelegt. Vor ein paar Jahren arbeiteten vor allem Küchenchefs in der Haute Cuisine mit Blütenblättern – heute hat dieser schöne Trend auch in der Alltagsküche Einzug gehalten. Und so kann man beispielsweise Früchtebowlen, Desserts, Dips, Kuchen, Salate, Sirups und Tees verfeinern.

Die Liste der essbaren Blüten ist lang: Von A wie Ackerstiefmütterchen über H wie Holunder, K wie Klatschmohn, S wie Sauerklee bis zu W für Wiesensalbei. Schön anzuschauen in einem Blütensalat sind die leuchtenden Blüten von Kapuzinerkresse, Rosen, Ringelblumen, Zitronen- und Orangentagetes, Gänseblümchen, Salbei- und Schnittlauchblüten. Weniger ist mehr: Ich verwende jeweils nicht mehr als drei Blütensorten zum Verfeinern und Verschönern von Mahlzeiten.

Meine saisonalen Favoriten

Gänseblümchen:Die Blüten schmecken süsslich-mild und sind perfekt geeignet, um Salate und Suppen zu dekorieren. Sie können aber auch heilend wirken. Inhaltsstoffe wie Saponine wirken schleimlösend bei Husten und sollen auch blutreinigend wirken.

Löwenzahn: Die Blüten haben ebenfalls einen süssen Geschmack und sind für Aufstriche wie auch für Desserts geeignet. Aber nicht nur die Blüten lassen sich verwenden, sondern die ganze Pflanze, die dank ihrer Inhaltsstoffe – Vitamine, Bitter-, und Mineralstoffe sowie Inulin – als besonders heilend gilt. Beste Sammelzeit für den Löwenzahn ist April bis September.

Rosen: Diese Blüten munden ebenfalls köstlich süsslich. Sie verfeinern Tees, Sirups und auch Desserts. In den Blütenblättern finden sich ätherische Öle, die entzündungshemmend und krampflösend wirken. Gemäss der Heilerin Hildegard von Bingen hat Rosenblütentee zudem eine ausgleichende, beruhigende Wirkung.