Sonja und Pascal Ammann haben schnell auf die Corona-Lockerungen reagiert und ihre Weinburg in Diegten zu einer Betriebskantine umfunktioniert. Foto: Nicole Pont

Vor einem Jahr hätte man sich nie ausmalen wollen, dass der Bundesrat eine Bewilligung für eine warme Mahlzeit in einer Kantine verlangt. Und es wäre niemandem in den Sinn gekommen, dass es ihm einmal wichtig ist, durch die Kantone kontrollieren zu lassen, welcher Arbeiter seine Mahlzeit in welchem Restaurant verschlingen wird.

Seit nun Monteure, Forstwirtschafter, Servicetechniker und Bauarbeiter in sogenannten Büezer-Beizen wieder warm essen dürfen, wollen die Beamten der Sicherheitsdirektion von Regierungsrätin Kathrin Schweizer (SP) möglichst frühzeitig in Erfahrung bringen, ob sich nicht doch ein Unbefugter in eine Betriebskantine schleicht.