Baselbieter Polizeihundeprüfung – Mit Biss durch die Prüfung Duggingen ist erstmals Austragungsort der Polizeihundeprüfung. Erwartet werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Daniel Aenishänslin

Der Polizeihund, dein Freund und Helfer. Foto: Jürg Spori

Die diesjährige Hundeprüfung der Polizei Basel-Landschaft findet am kommenden Freitag erstmals bei der Mehrzweckhalle in Duggingen statt. Erwartet werden wie jedes Jahr einige hundert Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Justiz, Polizei und Gesellschaft. Die Baselbieter Polizeihundeprüfung wird zum zehnten Mal gemeinsam mit der Kantonspolizei Basel-Stadt durchgeführt. Zwölf Hundeführerinnen und Hundeführer werden im Rahmen dieser Schweizerischen Verbandsprüfung mit ihren Hunden diese Prüfung absolvieren.

Die Hundeprüfung der Polizei Basel-Landschaft ist auch ein gesellschaftlicher Anlass. Er zieht neben auch Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Justiz, Polizei und Gesellschaft an. Die Polizei Basel-Landschaft lädt alle Interessierten ein, an diesem Anlass teilzunehmen. Der Austragungsort befindet sich in Gehdistanz zum Bahnhof Duggingen. Es sind nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze vorhanden. Um 7.30 Uhr findet die Begrüssung statt. Um 8 Uhr startet die Hundeprüfung.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

