Regionale Musik am Telefon – Mit Baschi in der Warteschlaufe berieselt Wer bei der Basler Verwaltung in der Telefon-Warteschlange landet, wird künftig nur regionale Musik zu hören bekommen. Die Basler Regierung will eine entsprechende Idee der SP und den Grünen als Pilotprojekt umsetzen.

Die Basler Verwaltung spielt künftig regionale Musik am Telefon ab. Foto: Rolf Vennenbernd, Keystone

Das lästige Warten in der Schlaufe der Basler Verwaltung soll attraktiver werden. Wie die Basler Regierung mitteilt, startet sie am 1. Januar 2021 ein einjähriges Pilotprojekt. Demnach wird während der Wartezeit, in der Mitarbeitende der Basler Verwaltung einen Anruf nicht entgegen nehmen können, neu regionale statt internationale oder nationale Musik abgespielt.

Die Einspielung beschränkt sich gemäss Regierung auf die allgemeine Telefonnummer der Kantonalen Verwaltung. Im Rahmen des Pilotprojekts seien vorerst insbesondere Einspielungen aus der kantonal geförderten regionalen Musikszene vorgesehen, heisst es in der Antwort der Regierung.

Per September 2021 soll evaluiert werden, ob das Abspielen von regionaler Musik in der kantonalen Telefonwarteschlaufe den Bedürfnissen der Wartenden entspricht. Ist dies der Fall, soll das Projekt definitiv per 2022 umgesetzt werden.

Bereits 2019 ein Thema

Die Telefonzentrale der Kantonalen Verwaltung Basel-Stadt erhält gemäss Regierung durchschnittlich 1500 bis 2000 Anrufe pro Tag. Dass regionale Musik in der Telefon-Warteschlaufe abgespielt werden soll, hatte bereits im Juni 2019 eine Grossrätin der Grünen angeregt. Die Regierung hatte sich jedoch gegen das Abspielen regionaler Musik am Telefon ausgesprochen.

Sie hatte befürchtet, «den unterschiedlichen Stilempfindungen» der Zuhörer und Zuhörerinnen nicht ausreichend entsprechen zu können. Nach der SP-Anfrage ging die Regierung nochmals über die Bücher und ist nun der Ansicht, «dass der technische und finanzielle Mehraufwand grundsätzlich tragbar ist».

Für die de Qualitätssicherung des Pilotprojekts ist die Abteilung Kultur des Präsidialdepartements in Zusammenarbeit mit dem «RFV Basel – Popförderung und Musiknetzwerk der Region Basel» verantwortlich. Die technische Umsetzung erfolgt durch die Zentralen Informatikdienste des Finanzdepartements.

SDA/wah