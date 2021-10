Neuer Verein «Power Flower» feiert Premiere – Mit 60 Jahren fängt das Theater an Mit Produktionen und Kursen bietet der Verein «Power Flower» Menschen über 60 ein dem Alter entsprechendes Theatererlebnis. Nächste Woche feiert er in Dornach Premiere. Tobias Gfeller

Das Ensemble Theater «Power Flower» für Menschen über 60. (v.l.): Claudia Brodbeck (Physical Artist), Andres Jost (Präsident) und Dalit Bloch (Geschäftsleiterin). Foto: Nicole Pont

Drei Schauspielerinnen und Schauspieler legen sich inmitten der Tanzchoreografie auf den Boden. Der Rest des Ensembles tanzt einfach weiter. Im Publikum wird niemand merken, dass die auf dem Boden liegenden Schauspielerinnen und Schauspieler nicht zufällig für diesen Part ausgewählt wurden. «Es sind jene, die beim Tanzen am schnellsten müde werden», erklärt Regisseurin Dalit Bloch.

Die Szene aus den Proben des Premierenstücks «Because the World Is Round» beschreibt die Philosophie des Theaters «Power Flower» für Menschen über 60. Die Teilnehmenden werden noch stärker als sonst gemäss ihren Fähigkeiten und Potenzialen eingesetzt. «Im professionellen Theater müssten alle perfekt tanzen. Bei uns tanzen alle genauso, wie sie es können.» Dalit Bloch, die seit über 40 Jahren in der Region Basel als Kulturschaffende tätig ist, benutzt das Wort «Potenziale» nicht gerne, wenn es um das Projekt «Power Flower» geht. Denn Potenzial müsse niemand mitbringen, die oder der Teil davon sein möchte. «Es geht uns viel mehr um Freude am Theater und Respekt und Achtung voreinander.»