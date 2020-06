Schwere Krankheit beendet Karriere – Mit 27 dem Handball entrissen Bei RTV-Spieler Yannick Ebi wurde eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Weil ein Schlag auf den Körper fortan lebensbedrohlich sein kann, musste er seine sportliche Laufbahn beenden. Unterkriegen lassen will er sich aber nicht. Robin Rickenbacher

Yannick Ebi wird dem RTV Basel, für den er jahrelang spielte, nicht länger zur Verfügung stehen können. Foto: Dominik Plüss

Yannick Ebi erinnert sich noch genau an den 8. März dieses Jahres, «halb vier nachmittags, wir bereiteten uns auf das Meisterschaftsspiel gegen Winterthur vor». Er stieg gerade in die schwarze RTV-Hose, als ein starkes Stechen im Unterleib ihm das Sprechen beinahe verunmöglichte. Statt aufs Spielfeld begab er sich ins Spital, der Befund: Niereninfarkt. Die Blutgefässe waren verstopft, ein Teil einer Niere wurde nicht mehr richtig durchblutet und starb ab. Ebi lag eine Nacht auf der Intensivstation, in der er beinahe sein Leben verlor.