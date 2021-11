Lustig, lecker, lohnenswert – Mit 20 Franken an die Herbstmesse Ein Messebummel, ohne Geld auszugeben, ist fast nicht möglich. Doch wie lässt sich der Besuch günstig halten? Wir haben es versucht. Seraina Graf

Aus allen Ecken dringen an der Herbstmesse verlockende Gerüche. Foto: Pino Covino

Nicht nur den Besucherinnen und Besuchern, die aktiv an die Herbstmesse gehen, sondern auch allen anderen Passanten, die an den Messeständen vorbeigehen, steigt der wohlig warme Duft gebrannter Mandeln, würziger Bratwürste und Glühweins in die Nase. Das endlos erscheinende Angebot an fettigen, zuckrigen und salzigen Speisen mag den einen oder anderen zu viel werden. Und trotzdem schaffen es die Messestände, während der zwei Wochen auch Nicht-Hungrige von einer kleinen Zwischenmahlzeit zu überzeugen.

Ähnlich wie beim kulinarischen Angebot funktioniert die Verlockung auch bei allen anderen Attraktionen: auf einer lustigen Bahn fahren, beim Dosenwerfen einen Teddybären gewinnen oder an einem Wollstand ein Halstuch für die bevorstehenden eisigen Tage zu kaufen – jetzt muss man zugreifen. Es gilt ja, die vergangenes Jahr ausgefallene Herbstmesse nachzuholen.