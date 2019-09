«Mit 18 war ich Zweitliga-Fussballer»

Kevin Bua, lassen Sie uns diese Frage endgültig klären: Bua oder Büa?

Beides geht. Büa in Französisch, Bua in Spanisch, wo der Name herkommt und die Wurzeln meiner Familie sind.

Das hilft jetzt nicht weiter … Wie stellen Sie sich denn jemandem vor?

Ich stelle mich immer als Kevin Büa vor.

Und wie halten es Ihre Eltern?

Auch sie sagen Büa.

Daran kann man sich künftig orientieren. Das klingt so, als ob die Familie Bua nicht mehr so stark in Spanien verwurzelt wäre …

Das stimmt so nicht. Meine Eltern haben so wie ich beide den Schweizer Pass. Aber sie sind beide Spanier, mit dem Unterschied, dass bereits meine Mutter in Genf aufwuchs. Als ich Kind war, reisten wir in den Ferien immer nach Spanien, um meine Grosseltern und andere Verwandte zu besuchen. Und auch als Erwachsener mache ich jährlich Besuche.