Ehemalige Heim- und Pflegekinder – «Mit 18 kommst du raus und bist auf dich allein gestellt» Depression, Armut, Einsamkeit: Junge Erwachsene, die nicht in einer intakten Familie aufgewachsen sind, erzählen. Mit einem neuen Verein wollen sie die Situation der sogenannten Careleaver verbessern. Delia Bachmann

Tamara Kaufmann, Tobias Riedmüller, Fabienne Sbaglia und Rose Burri setzen sich dafür ein, dass künftige Heim- und Pflegekinde einen leichteren Start ins Erwachsenenleben haben. Fotos: Madeleine Schoder

Der Sonntag gehört für viele der Familie. Man trifft die Tochter auf einen Spaziergang. Oder lässt das Wochenende am Esstisch der Eltern ausklingen. Anders ist die Situation für ehemalige Pflege- und Heimkinder. Jeden zweiten Sonntag treffen sich einige von ihnen im Jugendhaus an der Steinberggasse in Winterthur zum Znacht. Sie haben einen Verein gegründet, der sich Careleaver nennt.

An diesem Sonntag gibt es vegetarische Fajitas. Eine junge Frau brät das Planted Chicken an. Zwei weitere Careleaver schnetzeln Gurken, Peperoni, Zwiebeln und Tomaten. Auf einem langen Tisch liegen zehn Teller bereit. Während die Crème fraîche die Runde macht, witzelt jemand über das falsche Hühnchen. Doch bald schon spricht die Gruppe über ernstere Themen.