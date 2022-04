Nach 27 Jahren – «Mister BLT» Andreas Büttiker tritt zurück Seit 26 Jahren ist Büttiker Direktor der Baselland Transport AG. Im kommenden Jahr will er nun sein Amt übergeben. Isabelle Thommen Simon Bordier

BLT-Direktor Andreas Büttiker übergibt im kommenden Jahr sein Amt als CEO. Foto: BLT

Die Baselland Transport AG (BLT) sucht einen neuen CEO: Nach 27 Jahren als Direktor tritt Andreas Büttiker im kommenden Jahr zurück. Damit verliert das Unternehmen nicht nur seinen Geschäftsführer, sondern auch einen Kommunikator, der die Interessen der BLT stets mit Stolz repräsentierte – Büttiker ist im Lauf der Jahre zum «Mister BLT» geworden.

Der 62-Jährige will sich in Zukunft vermehrt auf «strategische Aufgaben ausserhalb der BLT» konzentrieren, wie es in einer Mitteilung schreibt.

Zu diesen Aufgaben gehört etwa das Amt als Veraltungsratspräsident der Primeo Energie, ehemals Genossenschaft Elektra Birseck (EBM). Dieses hat Büttiker am Dienstagabend von Alex Kummer übernommen. Büttiker ist bereits seit 2005 im Verwaltungsrat der Primeo Energie tätig.

«Wir befinden uns mitten in einer schmerzhaften Energie- und Zeitenwende», lässt sich Büttiker in einem Schreiben von Primeo zitieren. «Unser Unternehmen steht in einer neuen Verantwortung. Wir verkaufen nicht mehr bloss Strom und Wärme, wir sind Teil der schweizerischen Energiewirtschaft, die in diesen politisch instabilen Zeiten den Auftrag hat, auch in den Wintermonaten für die Energiesicherheit unseres Landes zu sorgen.»

Die BLT will die Stelle des CEO demnächst ausschreiben.

