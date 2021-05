Ex-Konzernchef vor Gericht – Mister Audi will hier raus In seiner Ära schummelte der Konzern mit Dieselautos. Rupert Stadler sieht aber vor allem ein Opfer: sich selbst. Über einen endlosen Prozess und erstaunliche Erinnerungslücken. Thomas Fromm , Max Hägler

Also wolle er sagen: «Versteht ihr denn nicht, dass ich nicht hierher gehöre?» Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht in München. Foto: Peter Kneffel (Keystone)

Es ist gar nicht schwer, in diesem Gerichtssaal aufzufallen. An einem Ort, an dem fast alle immer schwarz tragen, ist ja jeder Farbtupfer schon eine Extravaganz. Die Anwältinnen und Anwälte in ihren dunklen Roben und weissen Hemden, der Richter, die Staatsanwälte und die Schöffen – alle in schwarz-weiss, was sich gar nicht so schlecht macht in diesem hell vertäfelten Gerichtssaal im Keller der Justizvollzugsanstalt München Stadelheim.

Als an diesem Morgen Anfang Mai um kurz nach neun Rupert Stadler in den Saal kommt, ist das der erste und auch letzte Farbtupfer an diesem Tag. Farbiger Janker-Blazer, darunter ein rostbrauner Wollpulli mit weissem Hemd. Früher hob er sich ab bei den Automessen in Frankfurt, Genf oder Detroit durch elegante Massanzüge, feinste Krawatten und schwarze Schuhe. Da war er noch Mister Audi. (Mehr dazu: Wie ein Bieler den weltweiten Diesel-Skandal aufdeckte)