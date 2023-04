RTV Basel startet in die Playouts – Mission Klassenerhalt Der RTV Basel spielt gegen den HSC Kreuzlingen um den Verbleib in der Handball-NLA und will zeigen, dass die Resultate in dieser Saison nicht der wirklichen Qualität der Mannschaft entsprachen. Simon Tribelhorn

Die bisherigen Duelle mit Kreuzlingen fielen für den RTV in dieser Saison jeweils sehr knapp aus. Foto: RTV Basel

Der RTV Basel beendet die Hauptrunde als Zweitletzter und trifft am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Auftakt der Playouts im Rankhof auf den HSC Kreuzlingen. Um den Klassenerhalt zu sichern, muss die Mannschaft von Trainer Ike Cotrina in einer Best-of-Five Serie gegen die Thurgauer antreten. Der RTV hofft unter dem Motto «Alli in Rankhof!» auf eine gut gefüllte Halle und zählt auf die Unterstützung der Sportstadt Basel und der Handball-Fans aus der Region. Die Ausgangslage ist dieselbe wie im letzten Jahr: Der RTV braucht drei Siege für den Klassenerhalt. Hinsichtlich des Duells mit Kreuzlingen und den verpassten Playoffs ergeben sich einige Fragen:

Wieso wurde das Saisonziel verfehlt?

Das grosse Ziel des RTV war zu Beginn der Saison die Qualifikation für die Playoffs. Mit einem stärkeren Kader als im Vorjahr hofften die Basler, dies zu schaffen. Die Schlussbilanz war am Ende dann aber doch sehr ernüchternd: Aus 27 Spielen resultierten nur fünf Siege, ein Unentschieden und ganze 21 Niederlagen. Das Bittere: Fast die Hälfte dieser Niederlagen verlor man wegen drei Toren Rückstand oder weniger. Oft waren es umkämpfte Schlussphasen, in denen der RTV am Ende meist den Kürzeren zog und knapp verlor. So beendete der RTV die Hauptrunde als Zweitletzter, was nicht unbedingt die Qualität der Mannschaft repräsentiert. Man hat gemerkt, dass die Basler sich im Vergleich zum Vorjahr in dieser Saison spielerisch weiterentwickelt haben.



Wer ist Favorit in diesem Duell?

Der HSC Kreuzlingen ist auf dem Papier der stärkere Gegner als Chênois Genève im letzten Jahr. Die Thurgauer weisen einen höheren Punkteschnitt als die Genfer auf und haben zudem eine ähnliche Torbilanz wie der RTV. In dieser Saison lieferten sie sich mit den Baslern drei sehr ausgeglichene Duelle, von denen der RTV zwei für sich entscheiden konnte und eines verlor. Zudem haben die Kreuzlinger viele erfahrene Spieler und Profis in den eigenen Reihen. Der RTV Basel sieht sich allerdings als Favorit und rechnet fest damit, den Klassenerhalt zu schaffen. Man ist überzeugt, dass die Mannschaft diese Herausforderung bestehen und auch in der kommenden Saison in der NLA antreten wird.

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Obwohl die Mannschaft erneut um den Klassenerhalt kämpfen muss, ist die Stimmung innerhalb des Teams keineswegs schlecht. «Es ist eine positive Spannung da im Team», sagt RTV-Captain Basil Berger hinsichtlich des ersten Playout-Spiels. Sogar Freude sei zu spüren, dass es endlich wieder mal um etwas gehe. «Es wird ein anderes Gefühl sein als in den Spielen zuvor.» Zudem hat die Mannschaft mit dem späten Ausgleich am Sonntag gegen St. Otmar St. Gallen Comeback-Qualitäten bewiesen und gezeigt, dass die Mannschaft trotz allem in guter mentaler Verfassung ist.

Was würde ein Abstieg für den RTV bedeuten?

Ein Abstieg würde sportliche Konsequenzen für den Verein mit sich bringen. Der RTV Basel müsste einige Leistungsträger abgeben, die den Anspruch haben, in der NLA zu spielen. Einer davon wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit Aleksander Spende, der mit 225 Toren in dieser Saison der beste Scorer der Liga und einer der wichtigsten Spieler im Kader der Basler ist. Auch für die Stadt Basel wäre ein Abstieg ein herber Verlust, ohne den RTV hätte man keinen NLA-Vertreter mehr in der Region. Die fehlende Präsenz eines NLA-Teams könnte dazu führen, dass weniger Kinder und Jugendliche für den Handballsport begeistert werden und dazu, dass künftig weniger Talente aus der Region in den höheren Ligen des Schweizer Handballs auftauchen. Ein Zuschauerrückgang und nicht vorhandene Liveübertragungen der Spiele würden zudem für finanzielle Einbussen sorgen.

Wer wird neuer Trainer?

Bereits seit Januar ist bekannt, dass Trainer Ike Cotrina den RTV zum Ende der Saison nach zwei Jahren im Amt verlassen wird. Mit der Bekanntgabe des Nachfolgers will der RTV Basel warten, bis die Playouts zu Ende sind. «Es ist keine Entscheidung gegen den RTV Basel. Ich wäre gern geblieben. Nun habe ich aber eine berufliche Chance erhalten, die zu attraktiv ist, um sie nicht anzunehmen», sagte der Spanier zu seinem Entscheid. Er wird dem Raum Basel allerdings erhalten bleiben, wo er sich beruflich auf einer anderen Ebene neu orientieren will.

Die Playout-Spiele des RTV Basel Infos einblenden Spiel 1: 5. April. RTV Basel – HSC Kreuzlingen. 19.30 Uhr, Rankhof. Spiel 2: 8. April. HSC Kreuzlingen – RTV Basel. 19 Uhr, Egelsee. Spiel 3: 12. April. RTV Basel – HSC Kreuzlingen. 19.30 Uhr, Rankhof. Spiel 4: 15. April. HSC Kreuzlingen – RTV Basel. 19 Uhr, Egelsee. Spiel 5: 20. April. RTV Basel – HSC Kreuzlingen. 19.30 Uhr, Rankhof.

