Miss Finance: Indexanbieter im Vergleich – Es muss nicht immer der MSCI World sein Der MSCI World ist bei Anlegerinnen und Anlegern eine beliebte Wahl – zu Recht. Doch hier sind vier weitere Indizes, die eine Überlegung wert sind. Angela Mygind

Kennen Sie Ihre Indizes? Nur wer sein Depot und die Produkte kennt, kann allfällige Überschneidungen vermeiden. Foto: Getty Images

Mit über 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern bildet der MSCI World Index die Wirtschaft breit ab. Bereits mit kleinen Beträgen kann so das Portfolio kostengünstig breit diversifiziert werden (mehr zum Thema Diversifizierung finden Sie in diesem Beitrag). Er ist der wohl bekannteste und beliebteste Index auf dem Markt. Anders als der Name vermuten lässt, bildet er aber nicht die ganze Welt ab: Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien kommen darin nicht vor. Da diesen in den nächsten Jahren ein ausserordentliches Wachstum zugetraut wird, fehlt dieses Potenzial im Depot. Zudem ist der MSCI World mit einem Anteil von fast 70 Prozent sehr US-lastig.