«Mir war klar: Ich brauche ein Motorrad»

Der israelische Verkehr ist rau, ständig Stau, enge, kurvige Strassen. Der Notarzt kommt oft zu spät. Mir war klar: Als Sanitäterin brauche ich ein Motorrad. Im vergangenen Dezember habe ich die Motorradprüfung bestanden, zuvor hatte ich eine sechsmonatige Ausbildung zur Sanitäterin gemacht, nun bin ich eine von fünftausend Ehrenamtlichen bei «United Hatzalah», einer Organisation freiwilliger Ersthelfer. Ich bin Muslimin, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind jüdisch-orthodox, wir ergänzen uns. Muslime sind oft an jüdischen Feiertagen im Einsatz oder Freitag- bis Samstagabend, wenn die Juden Sabbat feiern und nicht arbeiten dürfen. Mein muslimischer Kollege Sami Darwish hat inzwischen einen Ruf als Babystorch: Fast jeden Sabbat hilft er bei der Geburt eines jüdischen Kindes. Als Scherz hat er sogar eine Nabelschnurklemme als Schlüsselanhänger.

Meine Einsätze sind meist weniger fröhlich als seine, jeden Tag behandle ich Schussopfer. Ich lebe in der arabisch geprägten Stadt Umm al-Fahm im Norden Israels, die Region ist gefährlich, die Kriminalitätsrate hoch. Kinder greifen andere Kinder an, erst gestern schoss ein Jugendlicher auf das Haus seines Freundes. Familienfehden werden hier mit Waffen ausgetragen, Kleinigkeiten eskalieren. Es heisst: «Wenn du mich am Morgen nicht grüsst, schiesse ich am Abend auf dich», die Gründe für die Gewalt sind oft absurd. Und doch bin ich die einzige «Hatzalah»-Ehrenamtliche in dieser Stadt. Sonst gibt es nur noch den örtlichen arabischen Rettungsdienst, eine private Firma, die keine Motorräder hat und dementsprechend langsam ist.

Schockierende Erlebnis

Die nationale israelische Ambulanz «Magen David Adom» kommt nicht nach Umm al-Fahm und in arabische Siedlungen – offiziell, weil es schwierig sei, sich zurechtzufinden, weil oft Strassennamen und Hausnummern fehlen. Viele spüren jedoch die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Kulturen, deshalb übernimmt der arabische Dienst in diesen Gebieten. Ich arbeite dort als Fahrerin und Sanitäterin und verdiene so mein Geld. Nach meiner Schicht bin ich wieder für die «Hatzalah» im Einsatz, die komplett spendenfinanziert ist – ihre Leistungen sind kostenlos. Die Bereitschaft hört nie auf, jeden Moment kann es losgehen. Als ich eines Nachts Schüsse auf der Strasse hörte, rannte ich so schnell aus dem Haus, dass ich sogar vergass, meinen Hidschab anzulegen.

Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Einsätze ich bereits gemacht habe. In den vergangenen zwei Jahren bin ich durch die Arbeit geübter und mutiger geworden. Vor drei Wochen wurde ich nach Nazareth gerufen, ein Mann sei tot aufgefunden worden. Als ich ankam, war die Polizei bereits vor Ort. Sie sagten: «Sanaa, halte lieber Abstand, die Ambulanz wird sich um ihn kümmern. Das möchtest du nicht sehen.» Doch ich sagte: «Ich bin Rettungssanitäterin, natürlich möchte ich.» Der Mann lag bereits seit Wochen dort, sein Körper war aufgebläht, die Augen fehlten. Lediglich der Geruch schockierte mich.

Noch vor zwei Jahren war ich in Israel die einzige Muslimin im «Hatzalah»-Team, heute sind wir bereits fünfzig. Mädchen sprechen mich auf der Strasse an, weil sie auch Sanitäterinnen werden wollen. Dann ermutige ich sie, verschweige aber auch die schwierigen Seiten nicht. Und was will ich? Ich will noch schneller am Einsatzort sein, deshalb will ich Rettungshelikopter-Pilotin werden.