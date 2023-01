Muttenzer Fasnachtsplakette – «Mir sammle wyter» Muttenz will das Konzept «Umweltsack» weiterverfolgen und macht das auf der diesjährigen Fasnachtsplakette deutlich. Linus Schauffert

Waggis, Blätzlibajass, Ruine und Umweltsack – das ist die Plakette der «Muttenzer Fasnacht» 2023. Foto: PD

Ein Waggis und ein Blätzlibajass stehen auf einer alten Ruine und halten jeweils einen Strick in der Hand. Daran festgebunden ist ein Sack mit drei Pfeilen darauf, die im Dreieck arrangiert sind. So gestaltet sich die Plakette der «Muttenzer Fasnacht» 2023.

Christian Braun, Obmann der Fasnacht in der Baselbieter Gemeinde, erklärt, dass es sich beim abgebildeten Sack um einen «Umweltsack» handelt, in dem man Plastikmüll gesondert entsorgen kann. Diesen habe man vor zwei Jahren eingeführt und an der Gemeindeversammlung im vergangenen Juni beschlossen, dass man das Projekt mindestens bis Ende 2023 weiterführen möchte. Daher das Sujet: «Mir sammle wyter». 2024 solle das Konzept dann gar gesamtschweizerisch eingeführt werden – bislang liesse es sich laut Braun nur in zwei bis drei weiteren Ortschaften in der Region finden. Damit käme Muttenz eine Art Vorreiterrolle zuteil.

Die Ruine kam zu kurz

Die Burg, auf der Waggis und Blätzlibajass stehen, stellt die mittlere Wartenbergruine dar, das Wahrzeichen von Muttenz, welches auch auf dem Gemeindewappen vorzufinden ist. «Die Ruine kam in den letzten sechs oder sieben Ausgaben nicht wirklich zur Geltung, das wollten wir ändern», sagt Braun diesbezüglich.

Die «Muttenzer Fasnacht» startet in diesem Jahr am 16. und 17. Februar mit dem Kinderumzug beziehungsweise dem Kindermorgenstraich. Am 26. Februar folgt der «Füürsunntig» mit Fackelzug und schliesslich am 4. März, dem Samstag nach der Basler Fasnacht, der grosse Umzug mit Schlussstraich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.