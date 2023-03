Serie «Ein Tag im Leben» – «Mir ist schwindlig. Mein Arm ist von Wanzen zerbissen» Theo Meyer (86) hat ein Jahr in einem äthiopischen Gefängnis verbracht. Nun blickt er zurück. Susanna Petrin (Das Magazin)

Foto: Privat

Um 6 Uhr morgens geht plärrend der Fernseher an. Unser Wecker. Hier ist es immer laut, und ich bin nie allein. Ich bewohne den unteren Teil eines Kajütenbetts in einem Raum mit 200 weiteren Männern. Mit meinen dreiundsiebzig Jahren gehöre ich hier zu den Ältesten. Während meine Mitinsassen in Zweierkolonnen zur täglichen Zählung ins Freie müssen, darf ich noch etwas liegen bleiben. Auf dem Bettrand sitzend nehme ich mein Frühstück ein: Tee und Brot.