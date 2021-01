Baschi Dürr vor seinem Abgang – «Mir geht es besser als alle meinen» Als jüngster Alt-Regierungsrat ist der 43-jährige Basler ein Mann der Rekorde. Nun muss er gehen. Ein Ruhegehalt von maximal 200’000 Franken jährlich versüsst ihm den Abgang. Marcel Rohr

Posieren im wilden Schneegestöber: Baschi Dürr am Donnerstagmorgen, 14. Januar, um 11.45 Uhr im Hof des Basler Rathauses. Foto: Kostas Maros

Das neue Leben beginnt für Baschi Dürr am 3. Februar. Dann wird er das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) endgültig in die Hände von Stephanie Eymann übergeben. «Sie wird es bestens machen, es ist eine gute Lösung für das Departement», sagt Baschi Dürr und blickt aus einem der vielen Fenster im Basler Rathaus. Draussen schneit es heftig.

Stephanie Eymann ist seit dem 29. November 2020 eine Siegerin, Baschi Dürr ein Verlierer. Im zweiten Wahlgang wurde sie in die Regierung gewählt, Dürr schaffte es nicht, obwohl er mit 27’206 Stimmen einen Topwert erzielte. Die Abwahl machte ihn unfreiwillig zum Mann der Rekorde: Erstmals seit 1875 ist der Freisinn in Basel nicht mehr im Regierungsrat vertreten, erstmals in der Neuzeit wurde ein FDP-Politiker nicht wiedergewählt. Bei Amtsantritt 2013 war er als knapp 36-Jähriger der Jüngste; nun mit knapp 44 Jahren ist er bereits Alt-Regierungsrat. «Das ist eine Niederlage», räumt er ein, «ich dachte, es reicht knapp.»