Fasnachtsplakette Allschwil – «Mir gänn unsere Sänf drzue» So hochpolitisch war schon lange keine Allschwiler Fasnachtsplakette mehr. Sie ist ein Plädoyer für die Ersetzung des Einwohnerrats und durch die Gemeindeversammlung. Simon Erlanger

Plädoyer für die Wiederbelebung der Gemeindeversammlung: Die Allschwiler Plakette 2023 zeigt Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die «ihren Senf dazugeben» und sich aktiv in die Dorfpolitik einbringen. Foto. PD

«Zrugg zur Gmeindsversammlig»: Das Motto der Allschwiler Fasnacht 2023 ist so hochpolitisch und so ernst wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ist der Einwohnerrat in Allschwil nach 50 Jahren mitten in der Midlife Crisis? Dies fragt sich die «Wildviertel-Clique» unter Obmann Adrian Butz. Die Wagenclique organisiert seit Jahrzehnten die Allschwiler Fasnacht und ist verantwortlich für die Koordination der verschiedenen Fasnachtsanlässe.

Das Fasnachtssujet solle dazu anregen, das Modell «Einwohnerrat» zu überdenken. «Viele Allschwiler Ortsparteien bekunden Mühe, bei Wahlen ihre Listen zu füllen. Tritt jemand während der Legislatur zurück, sagen nicht selten Nachrückende reihenweise ab, und die Parteien müssen nicht gewählte Personen nachnominieren», so die Wildviertel-Clique zu den Medien. «Persönlichkeiten, die alle kennen und mit Allschwil verbunden sind, wollen nicht für den Einwohnerrat kandidieren. Unnötige Interpellationen, Motionen und Postulate sowie ellenlange Diskussionen bestimmen vorwiegend die Arbeit im Allschwiler Parlament.» Das Interesse der Öffentlichkeit an der Arbeit des Einwohnerrates sei deshalb klein. Obwohl die Sitzungen in der Regel öffentlich seien, blieben die Stühle für das Publikum meist leer.

Appell an die Allschwilerinnen und Allschwiler

Das möchten die Fasnächtler nun ändern und zeigen das auch mit der aktuellen Plakette unter dem Motto «Mir gänn unsere Sänf drzue». Das Allschwiler Fasnachtsabzeichen zeigt Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, welche sich aktiv an der Lokalpolitik beteiligen möchten und deshalb die Wiedereinführung der Gemeindeversammlung fordern.

Der Plakettenentwurf stammt von der Allschwiler Grafikerin Vera Wallnöfer. Bereits im Herbst 2022 wurde die Plakette in einem anonymen Wettbewerb ausgewählt, an dem sich mehrere Künstlerinnen und Künstler beteiligten. Die Verkaufspreise der aktuellen Allschwiler Fasnachtsplaketten bleiben gegenüber 2022 unverändert. So kostet die Plakette in Kupfer 8 Franken, in Silber 16 Franken und die Variante in Gold 40 Franken.





