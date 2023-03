Am Wegesrand am Feldesrain

sitzt der grosse Rab’ Gerald mit spitzem Schnäbelein.

Sein müdes Aug’ unglücklich um sich blickt.

Kein einzig Wurm und Samen vor ihm erquickt.

Da, plötzlich auf dem Weg, da blinkt was fein,

es scheint ein kleiner Stern zu sein.

Der Rabe zieht mit viel Geschick

einen güldnen Ring aus des Weges Schlick.

Er nimmt ihn mit zu sich nach Haus,

wenn er schon hier hat keinen Schmaus.

Dann kommt es, wie es kommen muss:

Ein traurig weinend Madel mit Verdruss.

«Madel, warum weint ihr? Bitte sagt, was ist euch geschehen?»

«Ach Rab’ aus meines Herzens Schoss

fiel mir ein güldner Ring. Er war nicht gross.

Nun ist es mir geschehen.

Werd’ wohl des Ringleins Glück nie wiedersehen.»

«Ach Madel, bleib doch bitte hier.

Wir wollen doch erst mal sehen,

ob euch ein Unglück wirklich ist geschehen.»

Der Rabe fliegt ganz schnell zu seinem Nest.

Und ich glaub’, ihr kennt den Rest.

Des Madels Augen strahlen sonnenschön,

kann sie des Ringleins Glück nun endlich wiedersehen.

«Mein Rab’, wie habt ihr das vollbracht?»

«Ach, Raben geben einfach Acht.»

Sie nimmt ihn und das gülden Ringelein

und trägt beide in ihr grosses Schloss daheim.

Die Familie kann man staunen sehen,

weil er sieht gut aus und tanzt gar schön.

«Nun», spricht’s zum Familienverein,

«das kann nicht des Unglücks Rabe sein.»

Sein Futternapf wird niemals leer.

Was will ein kleiner Rabe mehr?

Einen güldnen Käfig braucht sie für ihn nicht.

Er flattert stets um sie und in ihrem Angesicht.

Und die Moral von der Geschicht:

Verachtet die kleinen Glücksraben nicht.