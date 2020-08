Darum geht es noch beim FCB – Mindestens ein erster Platz ist noch möglich Das letzte Super-League-Spiel des FC Basel gegen Luzern ist mit Blick auf die Tabelle bedeutungslos. Und trotzdem geht es für die Basler am Montag noch um etwas. Dominic Willimann , Tilman Pauls

Omar Alderete (rechts) und Eray Cömert hielten die FCB-Abwehr gut zusammen. Möglich, dass sie bald nicht mehr für Basel spielen werden. Foto Urs Flüeler (Keystone)

Seit dem 0:0 in Thun am Freitag ist es mathematisch klar: Der FC Basel beendet die Super-League-Saison 2019/20 hinter Meister Young Boys und St. Gallen auf dem dritten Platz. Das Spiel vom Montag gegen den FC Luzern (20.30 Uhr, St.-Jakob-Park) verkommt damit zu einer sogenannten Kehraus-Partie, da es auch für die Zentralschweizer um nichts mehr geht. Sie konzentrieren sich von nun an ganz auf den Schweizer Cup (wo sie im Endspiel theoretisch auf den FCB treffen könnten), während bei Basel der Fokus ganz eindeutig auf dem Europa-League-Spiel vom Donnerstag gegen Frankfurt liegt.