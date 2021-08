Drei Verletzte bei Strolchenfahrt – Minderjährige rammen Baselbieter Polizei mit geklautem Auto Fünf Jugendliche haben bei einer Strolchenfahrt für viel Sachschaden gesorgt. Nach der Kollision mit der Polizei suchten die Minderjährigen ihr Heil in der Flucht.

Die Strolchenfahrt von jungen Männern mit diesem Personenwagen endete nach einer Streifkollision mit einem Polizeiauto. Foto: Polizei BL

Auf einer Strolchenfahrt im Oberbaselbiet sind fünf junge Männer in Arisdorf mit einem Polizeiauto zusammengestossen. Bei der Streifkollision wurden zwei Polizisten und ein Insasse des entwendeten Fahrzeugs leicht verletzt.

Die Baselbieter Polizei war am Samstag kurz nach 18.00 Uhr von ihren Aargauer Kollegen auf einen entwendeten Personenwagen aufmerksam gemacht worden, der auf der A3 in Richtung Basel/Bern unterwegs war. Gegen 19.00 Uhr sichtete eine Polizeipatrouille das inzwischen bereits von der Grenzwache verfolgte Fahrzeug mit Aargauer Nummernschildern auf der A2 in Fahrtrichtung Bern, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte

Nach kurzer Verfolgung durch die Polizei verliess der Personenwagen die A2 über die Ausfahrt Arisdorf. Dabei kam es gemäss Communiqué zu einer Streifkollision mit einem Polizeiauto. In der Folge flüchteten die fünf Insassen des Fluchtwagens zu Fuss ins Gelände. In einer gemeinsamen Fahndungsaktion der Aargauer und der Baselbieter Polizei sowie der Grenzwache konnten zunächst vier Flüchtige angehalten werden. Auch der Fünfte wurde später erwischt.

Blechschaden

Bei den fünf jungen Männern handelt es sich um drei Schweizer im Alter von 15, 18 und 20 Jahren, einen 19-jährigen Iraner sowie um einen 15-jährigen Brasilianer. Ermittlungen gegen sie sind im Gange. Unter anderem ist laut einem Polizeisprecher noch nicht klar, wer bei der Strolchenfahrt am Steuer des entwendeten Wagens sass.

Bei der Streifkollision haben sich zwei Polizisten und einer der Burschen leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurden von Mitarbeitenden der Sanität auf der Unfallstelle untersucht, mussten jedoch nicht ins Spital eingewiesen werden, wie es bei der Polizei auf Anfrage hiess. An den beiden verunfallten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden.

SDA/amu

