Vorabendprogramm von SRF – Min Hunger, din Hunger Ab in die Küche: SRF hat jetzt eine eigene Kochshow. Sie macht hungrig. Vor allem im wörtlichen Sinne. Nina Kobelt

Kandidat Andi Hess zaubert «Gnocchi veloce» mit Pilzrahmsauce. Foto: Screenshot SRF

Andi (51) aus Thalwil ZH «fällt das Kochen ring». Und er hat einen Trick, dank dem seine selbst gemachten Gnocchi in kürzester Zeit fertig sind. Das ist wichtig, weil das Wochenmotto von «Mini Chuchi, dini Chuchi» dieses Mal «Schnelle Pasta» heisst.

Zwar verliert Andi zwischendurch noch die Muskatnuss irgendwo im Topf, und seine Spezialität wäre eigentlich Ossobuco, dafür melden sich dann die Gnocchi selber, wenn sie fertig sind (sie schwimmen in der Pfanne an der Oberfläche). Am Schluss köchelt er noch einen recht grossen Kübel Rahm mit Fond auf, die Kräuterseitlinge sind auch schon gerüstet – höchste Zeit, denn die Gäste stehen vor der Tür. Respektive sitzen in Andis Garten und prosten sich zu.