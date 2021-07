Der Goldcoup von Jolanda Neff - Milzriss, Handbruch, Olympiagold – der kitschige Weg ins Glück

Olympische Spiele: Jolanda Neff – Milzriss, Handbruch, Olympiagold – der kitschige Weg ins Glück Die St. Galler Mountainbikerin rehabilitiert sich in Tokio für alles, was ihr in letzter Zeit zugestossen ist. Und zeigt nichts weniger als das perfekte Rennen. Monica Schneider aus Tokio

Der historische Moment: Jolanda Neff gewinnt Olympiagold – und führt die Schweiz an zum Dreifachsieg. Video: SRF

Jetzt hat sie die Gewissheit. Jetzt sei endlich alles zusammengekommen. Das sagt Jolanda Neff. Nach zwei langen, schwierigen Jahren, in denen es vor allem darum ging, wieder gesund zu werden, sich zu erholen, sich Zeit zu nehmen. «Und diese Zeit wurde immer länger und länger. Und nie weisst du, ob du je wieder das höchste Niveau erreichen kannst, auf dem du einmal warst. Ob du je wieder Rennen fahren wirst, wie du sie früher gefahren bist.»

Jetzt hat die 28-jährige St. Gallerin gezeigt, dass sie das wieder kann. Und wie! Auf einer technisch höchst anspruchsvollen Strecke hat sie in Izu, zwei Stunden südwestlich von Tokio gelegen, ihre Klasse ausgespielt. Hat bewiesen, dass sie technisch die Beste ist – als die Fahrerin mit der grössten Ausdauer- und Leidensfähigkeit gilt sie ohnehin. Sie hat alle stehen lassen und ist mit einem Start-Ziel-Sieg Olympiasiegerin geworden, wie sie sich das nicht hat vorstellen können. «Es war das perfekte Rennen!», schwärmt sie.

Dass hinter ihr mit Sina Frei und Linda Indergand zwei Teamkolleginnen die weiteren Medaillen abholten, machte daraus den perfekten Schweizer Sporttag.

Es ist eine fast kitschig schöne Geschichte, die vor allem Neff da in den dreckigen Track von Izu geschrieben hat, wenn man von diesen zwei langen, schwierigen Jahren weiss, in denen sie nicht nur zweifelte, sondern fast verzweifelte. Eigentlich begannen sie im Oktober 2019 mit dem Test-Event auf der Olympiastrecke: «Das war mein letztes Rennen mit Zuschauern», sagt die 28-Jährige. Dann folgt im Dezember der grosse Crash.

Neff, die phasenweise bei ihrem Freund, einem US-Downhiller, in North Carolina lebt, stürzt ausgerechnet dort schwer, erleidet einen Milzriss, bricht zwei Rippen und leidet unter einer partiell kollabierten Lunge. Es folgen Wochen der Ohnmacht, in denen sie sich kaum bewegen darf. Dann bricht die Corona-Pandemie aus. Was alle bremst, gibt ihr Zeit. Es kommt ihr entgegen, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. Denn erst knapp ein Jahr nach dem Unfall erhält sie vom Arzt die Nachricht, dass jetzt auch die Milz ganz verheilt sei.

Das ist aber erst Teil I des Ungemachs. Wer Teil II hört, mag es kaum glauben: Neff ist am vergangenen Donnerstag, bei der Besichtigung des Olympia-Parcours, erstmals nach sechs Wochen wieder auf dem Bike gesessen. «Ich brauche wirklich Zeit, bis ich realisiere, was ich heute geleistet habe», sagt sie nach ihrem Triumph. Denn vor sechs Wochen ging wieder nichts mehr, hat sie sich die Hand gebrochen – vor sechs Wochen! Kein Biken mehr, keine Skills-Trainings – nichts. «Aber eben, ich hatte gute Erinnerungen an 2019, wusste, dass ich meinen eigenen Rhythmus fahren, kühlen Kopf bewahren und vor allem die Abfahrten gut und technisch sauber fahren muss», sagt sie.

Und Neff, die über ein unbändiges Temperament verfügt, hat sich irrsinnig über den Start gefreut. «Ich hatte ein so gutes Gefühl, und ein noch besseres, als es zu regnen begann.» Die Erinnerungen an die Spiele vor fünf Jahren in Rio, die waren sicher auch noch da – damals, als sie unbedingt den Spagat Strassen- und Mountainbikerennen wagen wollte. Er gelang ihr gerade so mau – mit einem 8. und 6. Rang kam sie mit zwei Diplomen aus Brasilien nach Hause. Das war nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Sie, die Dominatorin und Erfolgsverwöhnte, hatte auch wegen Rückenschmerzen eine Niederlage zu verdauen.

Ihre Eltern sind Alleskönner

Die St. Gallerin aus Thal stammt aus einer sportbegeisterten Familie: die Mutter Geräteturnerin, Orientierungsläuferin, Schützin – eine Alleskönnerin –, der Vater auf dem Rad einst Elite-Amateur, später Mountainbiker. Die Eltern bieten am Mittwochnachmittag Kindertrainings für alle an, auch für die Töchter und den Sohn. Da hat begonnen, was zu einer grossen Karriere geworden ist. Und wenn sie 20 Jahre später von der Wichtigkeit ihres Umfeldes spricht, meint sie noch immer ihre Eltern. Der Vater, der seit je ihr Trainer ist «und ein ganz wichtiger Trainingspartner», und die Mutter, «die ganz einfach unersetzlich» ist.

Neff wirbelt als grosses Talent durch die Juniorinnenkategorien und erlebt 2012, im Jahr nach der Matura, die erste Traumsaison: Schweizer Meisterin, Europameisterin – und schon im ersten Jahr in dieser Kategorie U-23-Weltmeisterin. Es ist ein beispielloser Aufstieg, die Perspektiven der Athletin ändern sich schlagartig. Das geplante Studium muss warten. Das damals führende Mountainbike-Team bietet der Schweizerin einen Vertrag an. Sie sagt: «Das war mein Traum! Zudem konnte ich die Spitzensport-RS absolvieren, was mit Studium nicht gegangen wäre.»

Rekrutenschule, Spitzenteam, Studium – Jolanda Neff brachte alles unter einen Hut. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Buch «Frauenpower», das im Frühling erschienen ist, hat Neff von ihrem Werdegang erzählt. «Obwohl ich in der Schule nie daran gedacht hätte, Veloprofi zu werden, ist Velofahren zu meinem Leben geworden. Wenn wir mit der Familie Ferien gemacht haben, dann mit oder auf dem Velo. Wenn ich in die Ferien gegangen bin, dann ins Trainingslager. Ich habe mich nie eingeschränkt gefühlt.»

Und sie war auch nie die, die an den Wochenenden Partys feierte. «Ich hatte einfach kein Bedürfnis danach. Mein Freundeskreis besteht aus Bikern und Radfahrerinnen.» Das sei ihr Lebensstil – ein Leben, in das sie hineingewachsen sei, das ihr Freude mache. «Ich muss Freude haben, dann ist Perfektion möglich.» «Dedication» und «determination» sind ihre Zauberworte, Einsatz und Zielstrebigkeit, «die führen mich zum Erfolg».

Sie setzt neue Massstäbe

Neff ist erst 21, als sie 2014 sensationell den Gesamtweltcup gewinnt. Sie triumphiert schon im ersten Rennen, übernimmt das Leadertrikot, gibt dieses nicht mehr ab und wird auch die Nummer 1 der Welt. All das hat in diesem Alter noch keine geschafft. Ihr Leistungsausweis ist unvergleichlich, zumal sie an der U-23-WM zum dritten Mal in Folge triumphiert. Und der Höhenflug hält ein weiteres Jahr an: Neff bleibt 2015 die Dominatorin und doppelt mit dem zweiten Gesamtweltcupsieg nach. Die logische Folge ist, dass sie an EM und WM erstmals bei der Elite starten darf – sie setzt neue Massstäbe.

Wenn sie die Faktoren benennen soll, die zu den frühen Grosserfolgen führten, muss sie nicht lange studieren. Ausschlaggebend seien zu 80 Prozent die Kondition und zu 20 Prozent die Technik, die vor allem beim Aufstieg und in den Abfahrten entscheidet. Das hat man auch im Olympiarennen gesehen. Aber mindestens so wichtig sei der Kopf. «Ich muss leiden können, über Grenzen hinausgehen, durchhalten und nicht aufgeben, wenn mich andere überholen», sagt sie. Die Leidensfähigkeit müsse einem zu einem gewissen Grad gegeben sein, glaubt sie. Ihr Vorteil war: Sie hat spielerisch und schon fast unbewusst als Kind die Technik auf dem Bike erlernt. Deshalb sagt sie heute: «Das Gesamtpaket machte es aus, dass ich schon als 21-Jährige den Gesamtweltcup gewann.»

Das Gesamtpaket machte nun auch aus, dass sie alle schon am Start hat stehen lassen können, in einen «Flow» geriet und im ganz eigenen Rhythmus der Goldmedaille entgegensteuern konnte. Zum ersten Sieg seit 2018. Und zur Gewissheit, dass sie wieder Rennen fahren kann wie früher. Ab jetzt sogar als Olympiasiegerin.

