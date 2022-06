Glosse über 940 neue Abfallkübel – Millionen für kleine Monster: Ach, Basel, gehts uns nicht gut? Behindertenforum, Heimatschutz und sogar die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats: Alle kritisieren die Solarpressdinger – aber die Regierung zeigt sich unbeeindruckt. Warum auch nicht, wenn es den unsrigen in dieser Stadt so prächtig läuft? Meinung Sebastian Briellmann

Little Mordor: Dürfens noch ein paar mehr sein? Foto: Lucia Hunziker

Diese neuen Hightech-Abfallkübel sind jetzt also nun wirklich keine Bijous, man könnte sie vielleicht noch an der Art teuer verkaufen (aber die ist ja jetzt vorbei), und wenn man ganz nett sein wollte, was wir wollen, könnten sie einen ein bisschen an Miniaturausgaben des Meret-Oppenheim-Baus, kurz: Mordor, erinnern – aber da braucht es dann schon ganz hübsch viel Vorstellungsvermögen. Aber mit einem Herzog-und-de-Meuron-Vergleich lässt sichs immer gut angeben.