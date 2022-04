Das Leibchen von Diego Maradona – Millionen dank der Hand Gottes Im WM-Viertelfinal 1986 erzielte der Argentinier seine beiden berühmtesten Tore. Das Shirt, das er trug, wird jetzt in London versteigert – und sorgt für Streit. Thomas Schifferle

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Sein berühmtestes Spiel, seine bekanntesten Tore: Diego Maradona im Viertelfinal der WM 1986 gegen England. Video: AFP

Die New Bond Street durchzieht Mayfair, es ist eine der teuersten Strassen der Welt in einem der teuersten Quartiere Londons und der Welt. Umgeben von vielen Luxusläden unterhält Sotheby’s an Nr 34-35 eine seiner wichtigsten Verkaufsstellen, Sotheby’s ist nicht irgendein Auktionshaus, sondern eines der weltweit grössten mit einem Jahresumsatz von 7,3 Milliarden Dollar.