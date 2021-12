Neue Unterführung am Bahnhof Muttenz – Millimeterarbeit für 290 Tonnen Beton Übers Wochenende haben die SBB am Bahnhof Muttenz den ersten Teil der neuen Personenunterführung eingeschoben. Tobias Gfeller

Mit Rechen und Schaufeln verteilen und glätten die Männer den Splitt, auf den nachher die künftige Personenunterführung zu stehen kommt. Foto: Christian Jaeggi

«Noch drei Millimeter», ruft der Geomatiker des Ingenieurbüros in die Baustellengrube hinunter. Mit dem Tachymeter kontrolliert er die Tiefen, mit denen die Stahlträger verlegt werden. «Noch zwei Millimeter, einen, und perfekt», ruft er nach einer feinen Korrektur des Kollegen hinterher und zeigt per Handzeichen: «Alles in Ordnung.» «Es geht trotz der Dimensionen um Millimeter», betont Oberbauleiter Cédric Oppliger.

290 Tonnen Beton werden in den folgenden zwei Stunden verschoben. Gebannt beobachten Oppliger und mehrere Mitarbeitende der SBB und des Ingenieurbüros den Einschub. Viele sind da, nur um die Szenerie zu sehen. «Für uns alle ist das ein spezieller Moment», gibt der Oberbauleiter zu. Millimeter für Millimeter bewegt sich das Bauwerk vorwärts.