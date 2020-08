Übernahme von US-Firma – Milliarden-Deal von Nestlé Der Schweizer Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Vevey baut sein Gesundheitsgeschäft aus. Das ist ihm rund 2,5 Milliarden Franken wert.

Nestlé will die Übernahme mit liquiden Mitteln finanzieren. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

Nestlé expandiert im Gesundheitsgeschäft. Rund 2,6 Milliarden Dollar will der Weltmarktführer für die US-Firma Aimmune Therapeutics auf den Tisch legen.

Aimmune entwickelt und vermarktet Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Lebensmittelallergien, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die Aimmune-Aktionäre sollen 34,50 Dollar je Aktie erhalten, entsprechend einer Prämie von 174 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 28. August 2020. Finanzieren will der Schweizer Konzern die Transaktion, die im vierten Quartal abgeschlossen werden soll, mit liquiden Mitteln.

REUTERS/fal