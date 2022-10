Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Millars Luftloch, Males’ Laufweg und Langs Schicksal Am Ende des Tages haben die Basler Spieler bei der 1:3-Niederlage gegen YB so viel Gutes wie Schlechtes gezeigt. Die Notengebung wird folgerichtig zum Balance-Akt. Oliver Gut Dominic Willimann

Würde er da weiterlaufen, der Abstauber wäre Darian Males nach Von Ballmoos’ Elfmeter-Parade sicher. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Marwin Hitz: 3,5

Er zeigt eine erste Hälfte mit einer fragwürdigen Entscheidung vor dem 0:2, als er auf halbem Weg stehen bleibt, da Elia ihm entgegensprintet. Der Basler Goalie verpasst es so, den Winkel zu verkürzen und vereinfacht dem Gegner den erfolgreichen Torschuss. Bleibt in der Pause mit Achillessehnen-Problemen in der Kabine.