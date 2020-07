Kanton Graubünden – Militärfahrzeug rollt in den Rhein In der Nähe eines Campingplatzes in Chur ist ein Militärfahrzeug im Rhein gelandet. Der Lenker hat sich leicht verletzt.

Der Duro im Rhein: Das Bild wurde von einem Mitglied einer Facebook-Gruppe gepostet. Foto: Facebook/Du bisch vo Chur, wenn.

Der Fahrer eines militärischen Kleinlastwagens (Militär-Duro) ist am Freitag in der Nähe des Campingplatzes Obere Au in Chur offenbar von der Spur abgekommen. Sein Fahrzeug «rollte» aus noch unklaren Gründen in den Rhein, wie Armee-Mediensprecher Daniel Reist gegenüber suedostschweiz.ch erklärte.

Der Lenker habe sich retten können und Schürfungen und einen Schock davongetragen. Das Fahrzeug gehört zur Infanterie Chur.

Selbstunfall auf A53

Bereits am Montag kam es zu einem Unfall mit einem Duro-Transportbus auf der A53 bei Rapperswil-Jona. Dabei ist ebenfalls ein Armeeangehöriger leicht verletzt worden. Die Militärjustiz untersucht den Unfall.

Unfälle mit Militärfahrzeugen kommen immer wieder vor. Todesfälle sind zum Glück selten. Zuletzt kam am 7. August 2019 ein Rekrut bei einem Verkehrsunfall am Sustenpass ums Leben. Ein zweiter wurde schwer verletzt. Die beiden kamen mit ihrem Fahrzeug von der Strasse ab und stürzten 100 Meter in die Tiefe. Sie waren mit einem Fahrzeug des Typs Puch in der Fahrschulung unterwegs.

( nag/sda )