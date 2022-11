Basler Herbstmesse – Mildes Wetter für die Energiebilanz nicht nur positiv Wenig Heizen, aber mehr Fahrten durch viele Gäste: Die schönen Herbsttage waren dem Stromsparen nicht zwingend dienlich. Beim Kanton zeigt man sich aber zufrieden. Isabelle Thommen

Beim Kanton Basel-Stadt zeigt man sich zufrieden mit dem Energieverbrauch an der Herbstmesse. Foto: Pino Covino

Mitten in einer drohenden Energiekrise findet in Basel die Herbstmesse statt. Eigentlich ein Widerspruch. Der Bundesrat hatte im Vorfeld zum Sparen aufgerufen, ausser einem Appell wurden aber keine Massnahmen verhängt. Und so findet die Messe nach der Corona-Pandemie wieder im alten Glanz statt.