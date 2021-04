Monatswetter März – Mild und sonnenreich Ein winterliches Intermezzo zur Monatsmitte verhinderte Märzrekorde. Ambros Werner

Kein Photoshop, keine Tricks, keine Nachbearbeitung: Sonnenuntergang über Basel am 23. März. Foto: Pascale Schorno

Der Start in den ersten Frühlingsmonat war hochdruckbestimmt. Hoch Jacqueline sorgte für viel Sonnenschein und milde Temperaturen in der Nordwestschweiz. Bis zum Ende des ersten Monatsdrittels folgte eine Phase mit wechselhaftem Wetter. Immer wieder brachten Störungen Niederschlag mit sich. Am 11. März sorgte Sturmtief Klaus für stürmische Verhältnisse. Klaus läutete ein nasses und kühles zweites Monatsdrittel ein.

Am 13. März zog Sturm Luis über Basel. Kräftige Winde und eine weitere Kaltfront liessen den Winter wieder einziehen. Die Tageshöchstwerte fielen in der Folge deutlich in den einstelligen Bereich. Bis zum 20. März wurde beim Observatorium in Binningen an fünf Tagen Schnee oder Schneeregen verzeichnet. Eine geschlossene Schneedecke konnte sich in Basel jedoch nicht bilden. Eine weitere Kaltfront, die am 15 März über die Nordwestschweiz zog, brachte am späteren Nachmittag Blitz und Donner in die Region.