Im Basler Eishockey geschätzt – Milan Mrukvia ist gestorben Als Spieler und Trainer in der Region Basel hat der Eishockey-Liebhaber aus der Slowakei grosse Spuren hinterlassen. Nun ist der 76-Jährige tot. Dominic Willimann

Kommunikation war für Milan Mrukvia ein zentrales Element in seinem Sport. Foto: Thomas Meyer

Ein grosser Name des regionalen Eishockeys ist tot: Milan Mrukvia ist vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

In der einstigen Tschechoslowakei, seiner Heimat, trug er während 16 Jahren das Trikot von Slovan Bratislava. 1981 jedoch flüchtete Mrukvia in die Schweiz und liess sich in Basel nieder. Beim damaligen Zweitligisten wirkte er zunächst als Trainerassistent, Spieler und Verantwortlicher des Nachwuchses.

Das war typisch für Mrukvia, dessen Eishockey-Terminkalender stets prall gefüllt war. Es gab gar Zeiten, da trainierte der einstige tschechoslowakische Internationale die Elite-Junioren des SC Langnau, die damals Schweizer Meister waren, und war als Spielertrainer beim Drittligisten Kleinhüningen tätig. Was bedeutete: Montag, Mittwoch und Freitag Training in Langnau, Dienstag und Donnerstag auf der Kunschti Eglisee, am Samstag ein Spiel mit Kleinhüningen und am Sonntag eine Partie mit den Junioren. Freie Tage, das gab es im Eishockey-Alltag von Milan Mrukvia nur selten.

Selbst auf dem Eis stand er beim EHC Basel bis im Alter von 47 Jahren, danach konzentrierte er sich ausschliesslich aufs Coachen. Vor sechs Jahren, als Mrukvia 70 wurde, betreute er letztmals eine Mannschaft. Und beendete somit seine Reise durchs Schweizer Eishockey; durch jenes Land, das zur Heimat der Familie Mrukvia geworden ist. Nebst Basel, Kleinhüningen und Langnau zählten Zunzgen-Sissach, Langenthal, Aarau, Olten, Saas-Grund, Luzern und Zuchwil-Regio zu seinen Stationen.

Nun hat Milan Mrukvia seine letzte Reise angetreten.

