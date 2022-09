Abschluss der Blues Weeks – Mike Zito und die «Giants» rocken das Atlantis Am Samstagabend gingen die Blueswochen für dieses Jahr zu Ende. Das Abschlusskonzert hatte es in sich. Thomas Gubler

Die Blues Giants sind ein Projekt von Groove Now mit einer All-Star-Truppe um Mike Zito, Albert Castiglia und Jimmy Carpenter. Als Sängerin: Lisa Andersen. Foto: Nicolas Frey

Auf die Blues Weeks im Rahmen von Groove Now im Juni dieses Jahres waren Mitte September zwei weitere Wochen im altehrwürdigen Atlantis gefolgt. Während Crystal Thomas, Johnny Moeller und Lou Ann Burton den Anfang bestritten, setzte am Freitag- und am Samstagabend das bewährte und inzwischen fast schon traditionelle Projekt «Blues Giants» mit Mike Zito als Frontmann den Schlusspunkt.